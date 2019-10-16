Россия и ЕС обсудили вопрос транзита газа через Украину

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в ходе телефонного разговора обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций по вопросу транзита газа в страны ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций в формате Россия - ЕС - Украина по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы газового сотрудничества, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ (единая энергосистема Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии)", — указывается в сообщении.Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. Новый раунд трехсторонних консультаций планируется 28 октября.