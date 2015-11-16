"Ъ": Россия и другие страны G20 продолжают субсидировать добычу ископаемого топлива

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По данным авторов исследования «Пустые обещания: субсидирование производства нефти, газа и угля в G20» среднегодовой объем государственной поддержки добычи ископаемого топлива в странах «большой двадцатки» в 2013-2014 годах составлял $452 млрд, передает Report со ссылкой на "Газета.Ru".

В России он равен $79,2 млрд, из них $23 млрд составляют налоговые льготы и трансферты. «Коммерсантъ» пишет, что при всех международных обязательствах и программах реформ внутри страны, эти объемы не снижаются.

В 2009 году главы стран G20 взяли обязательства отказаться от субсидирования ископаемого топлива. По оценкам авторов исследования — аналитиков из Overseas Development Institute, Oil Change International и Международного института устойчивого развития (МИУР) — среднегодовой объем господдержки добычи нефти, газа и угля в этих странах в 2013-2014 годах в четыре раза превышает объем поддержки возобновляемой энергетики.

За последние годы объем субсидий либо увеличивался, либо оставался неизменным и в США, и в Британии. В России также не менялась ситуация, хотя энергетическая стратегия и концепция развития России до 2020 года содержат обещания реформ.