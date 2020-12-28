Россия и Беларусь согласовали условия поставки нефти в 2021 году

Формула расчета цены и объемы поставок остались неизменными

Москва и Минск согласовали условия поставок российской нефти на НПЗ Беларуси в следующем году. Формула расчета цены и объемы поставок остались неизменными.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, уже долгое время редкий новый год обходится без ценовых конфликтов между Россией и Беларусью, а накануне 2020 года споры продлились до апреля, оставив белорусские НПЗ без основных объемов российского сырья и вынудив Минск импортировать нефть альтернативными маршрутами.

И хотя часть разногласий сторон переходят на 2021 год, новогоднего перекрытия вентилей не будет, сообщают источники Reuters.

«Российские поставщики договорились с «Белнефтехимом». Условия останутся прежними», — рассказал осведомленный источник.

В прошлом году ценовая формула на российскую нефть была пересмотрена: дифференциал, который составлял - 3,70 доллара США за тонну до конца 2019 года, был увеличен на 7 долларов США до скидки 10,70 долларов США за тонну.

Компании РФ и «Белнефтехим» провели несколько туров переговоров осенью. «Белнефтехим» предлагал пересмотреть цену нефти в сторону снижения, в то время как некоторые российские экспортеры, в частности «Роснефть», настаивали на ее увеличении, сообщили три источника Reuters.

Тем не менее, по состоянию на 25 декабря все основные поставщики согласовали условия поставки нефти с Белнефтехимом, говорят источники Reuters.

«Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», Минэнерго РФ и «Белнефтехим» не ответили на запрос Reuters.

РФ и Беларуси предстоит завершить согласование вопроса о компенсациях за «грязную» нефть, которую получил Мозырский НПЗ.

Кроме того, нерешенным остается вопрос о межбюджетных компенсациях Беларуси за налоговый маневр, сообщили источники Reuters. Они отмечают, что решение данного вопроса может затянуться на следующий год, но на поставки сырья это не повлияет.

«Белнефтехим» рассчитывает получить компенсацию в размере более 61 млн доллара США за 563 тыс. тонн некондиционной нефти, исходя из обещанного «Транснефтью» возмещения в 15 долларов США за баррель.

План экспорта нефти на I квартал 2021 года предусматривает поставку в Беларусь 4,5 млн тонн сырой нефти.

Условия поставки газа на 2021 год РФ и Беларусь согласовали 24 декабря.

Как сообщалось ранее, в декабре Беларусь рассчитывает получить 1,64 млн тонн российской нефти.

Во второй декаде декабря АО «Укртранснафта» и BNK UK Ltd («дочка» «Белорусской нефтяной компании», БНК) продлили контракт на транзит нефти на 2021 год.