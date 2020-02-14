Россия и Беларусь согласовали цены на газ

«Газпром» и Беларусь утвердили протокол о порядке формирования цен на поставку газа до конца 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", документ подписали председатель правления российской компании Алексей Миллер, посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на встрече в Санкт-Петербурге.

Протоколом определен порядок формирования цен при поставке газа в 2020 году, говорится в сообщении «Газпрома». В конце 2019 года сторонам удалось договориться только о порядке формирования цен на первые два месяца 2020 года.

Россия и Беларусь договорились о цене на газ до 2021 года 7 февраля. Россия продолжит поставлять его на условиях 2019 года. В прошлом году Беларусь получала газ по цене 127 долларов США за 1 тыс. кв. м. Власти Беларуси не исключают небольшой корректировки цен на газ.