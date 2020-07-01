Россия и Беларусь обсуждают создание единого рынка газа

Россия и Беларусь демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

"Я должен вас проинформировать, что вчера состоялось знаковое мероприятие, когда встретились министры энергетики России и Беларуси [Александр] Новак и [Виктор] Каранкевич, присутствовали и от посольства люди, и был [глава "Газпрома"] Алексей Миллер. И мне показалось, что понимание созрело. <…> Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа", - отметил дипломат.

По его словам, Беларусь в настоящее время не удовлетворена ценами на российский газ и разногласиями с "Газпромом". "Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить. К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году", - добавил Семашко.

Он пояснил, что три года назад Россия и Беларусь договорились сформировать методику определения цен на газ в двусторонней торговле, чтобы впоследствии перейти к единому рынку энергоресурсов. Посол также указал, что Минск надеется договориться с Москвой о ценах, сопоставимых с внутрироссийскими.