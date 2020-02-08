Россия и Беларусь договорились об условиях поставок газа

Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

"Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции. Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе", - сказал Дмитрий Козак.

Он уточнил, что условия поставок газа оговорены только на 2020 год.

В 2019 году цена на газ для Беларуси являлась фиксированной и составляла 127 долларов США за 1 тысячу кубометров на границе. На аналогичных условиях газ поставляется и в январе-феврале текущего года.