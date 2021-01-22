Россия и Беларусь договорились о цене транзита нефти

Тариф на транзит нефти будет повышен на 6,7%

Власти России и Беларуси договорились о новой цене на транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через белорусскую территорию.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, тариф на транзит нефти будет повышен на 6,7% с 1 февраля. Ранее Минск предлагал повысить цену на 24,5%.

По нынешним правилам, в случае отсутствия договоренностей между сторонами, цена повышается на прогнозный уровень инфляции в России (в 2021 году он равняется 3,7%) плюс три процентных пункта.

Главным аргументом Беларуси для более существенного повышения тарифа стало то обстоятельство, что в 2020 году государственная компания-оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» недополучила доход от транзита российской нефти в размере 3,5 миллиарда рублей (46,8 млн долларов США). Это произошло из-за того, что Россия вынуждена была соблюдать условия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Кроме того, Беларусь строит перемычку между двумя ветками «Дружбы» и рассчитывала компенсировать расходы за счет повышения тарифа.