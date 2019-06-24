Россия и Азербайджан обсудили энергосотрудничество

"В области энергетики Россия и Азербайджан ведут конструктивный диалог, опираясь на огромный совместный многолетний опыт и нашу общую историю".

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго России, об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

Главы энергетических ведомств обсудили текущее и возможные направления взаимодействия в отраслях энергетики.

Новак отметил, что сотрудничество России и Азербайджана насчитывает долгие годы и основано на принципе добрососедства и стратегического партнерства: "В энергетической сфере Россия и Азербайджан активно сотрудничают и в многостороннем формате: в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и в формате ОПЕК+".

"Параллельно продолжается двустороннее сотрудничество по транспортировке нефти и реализации российских продуктов нефтепереработки в республике, в этом направлении в Азербайджане активно работают компании "Роснефть" и LUKOil, последняя из которых также ведет добычу и поставки газа с проекта "Шахдениз", - отметил глава Минэнерго России.

"Уверен, что только благодаря нашей сплоченности и решимости мы сможем добиться успеха в развитии топливно-энергетических комплексов стран и поддержании долгосрочной стабильности на рынке", - подчеркнул Александр Новак.