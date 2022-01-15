В России назвали условие для увеличения поставок газа в Европу

Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но для этого требуются долгосрочные контракты с европейскими покупателями.

Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но для этого требуются долгосрочные контракты с европейскими покупателями.

Как передает Report, об этом сказал вице-премьер-министр РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1»..

"Мы можем поставлять (больше газа в Европу), у нас огромные ресурсы, но любая добыча – это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы проект окупился и привлечь инвестиции... Мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты, прежде всего, были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», – отметил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ожидает от "Газпрома" и ряда других компаний ответов на разосланные Брюсселем вопросы ограничений поставки газа .

Напомним, 21 декабря спотовая цена газа в Европе достигла рекордных 2 200 долларов США за тысячу кубометров на фоне информации об остановке и развороте в реверсе газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.