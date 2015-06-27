​Россия готова пойти на уступки Украине

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Официальная Москва передумала прекращать транзит газа через Украину после 2019 года. Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил о том, что Владимир Путин поручил провести переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2019 года.

Как сообщает Report, украинская сторона хочет поднять транзитную ставку до 5 долларов за тысячу кубов. Отметим, что сегодня ставка через территорию страны составляет 2,7 долларов/1000 кубометров. Газпром считает эти условия неприемлемыми.

Весной Миллер заявил, что за счет строительства газопровода "Турецкий поток" в 2019 году концерн собирается полностью прекратить транзит газа через территорию Украины. Это подтвердил и министр энергетики Александр Новак. В то же время зампред правления Газпрома Александр Медведев заявил 9 июня журналистам, что Газпром не намерен после 2019 года продолжать отношения с Украиной как с транзитером российского газа.

Теперь Россия готова обсуждать условия контракта после 2019 года. До конца месяца должна пройти трехсторонняя встреча в формате Россия - Украина - ЕС.

По мнению аналитиков, это решение может быть связано с утерей доверия России к проекту "Турецкий поток". Даже если проект будет реализован, его завершение до 2019 года вызывает сомнения.