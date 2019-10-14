Россия готова к строительству АЭС в Саудовской Аравии

Решение по строительству АЭС в Саудовской Аравии можно ожидать в 2020-2021 году, Россия готова к кооперации в этом вопросе с американскими, европейскими, азиатскими компаниями.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев журналистам.

"Тендер идет, идет первая фаза. Поэтому мы прогнозируем принятие решения не раньше конца 2020-2021 года. Я думаю, еще минимум год пройдут эти предварительные консультации", - сказал сообщил А.Лихачев.

По его словам, "Росатому" комфортно работать в Саудовской Аравии, так как они понимают требования местного заказчика.

"Думаю, что сами наши саудовские партнеры будут настроены на создание международного, комбинированного проекта, но не хочу здесь предвосхищать решения хозяев", - отметил он.

По его словам, в любом случае российская сторона будет действовать так, как будет предложено саудовским заказчиком.

"Мы готовы к кооперации в самом широком смысле - с американскими, европейскими, азиатскими компаниями - так или иначе на наших других объектах эта кооперация происходит", - добавил глава корпорации.