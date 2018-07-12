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    Россия готова инвестировать 50 млрд долларов в иранский нефтегазовый сектор

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Россия готова инвестировать 50 млрд долларовв иранский нефтегазовый сектор.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    "Готовность, которую господин Путин озвучил в ходе сегодняшней встречи, заключается в том, чтобы расширить нефтяные связи двух стран и увеличить инвестиции в нефтегазовую промышленность нашей страны до потолка в 50 млрд долларов", - приводит его слова телекомпания IRIB.

    Велаяти также отметил, что это достаточно большая сумма, которая может стать хорошей заменой европейским компаниям, отказавшимся от работы с Ираном.

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