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    ​Российский министр: Сложно принять какое-либо решение по "Турецкому потоку"

    Это связано с тем, что в Турции не решен вопрос о формировании нового правительства

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сложно принять какое-либо решение по проекту "Турецкий поток" до решения вопросов, связанных с формированием правительства в Турции.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

    А.Новак отметил, что после июня от Анкары не поступало никаких предложений по проекту: "Межправительственная встреча по проекту состоялась в июне этого года. После июня мы еще не получали новой информации от турецкой стороны. Думаю, пока в Турции не найдут решение вопросы, связанные с формированием правительства, невозможно будет принять какое-либо решение по проекту. Однако наши переговоры с турецкими коллегами продолжаются и в период выборов". 

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