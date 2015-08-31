​Российский министр: Сложно принять какое-либо решение по "Турецкому потоку"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сложно принять какое-либо решение по проекту "Турецкий поток" до решения вопросов, связанных с формированием правительства в Турции.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

А.Новак отметил, что после июня от Анкары не поступало никаких предложений по проекту: "Межправительственная встреча по проекту состоялась в июне этого года. После июня мы еще не получали новой информации от турецкой стороны. Думаю, пока в Турции не найдут решение вопросы, связанные с формированием правительства, невозможно будет принять какое-либо решение по проекту. Однако наши переговоры с турецкими коллегами продолжаются и в период выборов".