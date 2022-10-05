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Российский "Газпром" возобновил поставки газа в Италию

Российский "Газпром" возобновил поставки газа в Италию Российский "Газпром" сообщил, что совместно с итальянской Eni нашел решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября. Это было препятствием для поставок российского газа в Италию по территории Ав
Энергетика
5 октября 2022 г. 10:48
Российский Газпром возобновил поставки газа в Италию

Российский "Газпром" сообщил, что совместно с итальянской Eni нашел решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября. Это было препятствием для поставок российского газа в Италию по территории Австрии, сообщает Report.

"Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации "Газпром экспорт", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии", - говорится в сообщении "Газпрома".

1 октября "Газпром" уведомил Eni о том, что не сможет осуществлять поставки в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию. Поскольку австрийский оператор отказался подтверждать транспортировку заявленного объема.

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