Российский газ составляет 10% от общего объема поставок во Францию

Франция продолжает импортировать голубое топливо из России вопреки взятому курсу на снижение доли закупок российского газа, он составляет 10% от общего объема закупок.

Франция продолжает импортировать голубое топливо из России вопреки взятому курсу на снижение доли закупок российского газа, он составляет 10% от общего объема закупок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

"Франция продолжает закупать небольшие объемы российского газа, на него приходится около 10% от общего объема поставок", - сказала министр в эфире радио RMC, добавив, что "торговля российским газом не бойкотируется". Стратегические запасы в газовых хранилищах республики заполнены на 99%, уточнила она.

На общеевропейском уровне, по ее словам, доля импорта газа из России составляет 15%. Панье-Рюнаше подчеркнула, что это заметно меньше, чем 45%, как было до начала украинского конфликта. Однако в феврале 2023 года пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI утверждала, что доля закупок российского газа сократилась до 8%.

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) стран ЕС 25 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 45 млн кубометров. Закачка составляла 87 млн кубометров.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 98,71% (на 8,66 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находятся 108,73 млрд кубометров газа, что является историческим максимумом запасов газа в ЕС. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.