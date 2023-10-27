О нас

Российский газ составляет 10% от общего объема поставок во Францию

Российский газ составляет 10% от общего объема поставок во Францию Франция продолжает импортировать голубое топливо из России вопреки взятому курсу на снижение доли закупок российского газа, он составляет 10% от общего объема закупок.
Энергетика
27 октября 2023 г. 15:46
Российский газ составляет 10% от общего объема поставок во Францию

Франция продолжает импортировать голубое топливо из России вопреки взятому курсу на снижение доли закупок российского газа, он составляет 10% от общего объема закупок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

"Франция продолжает закупать небольшие объемы российского газа, на него приходится около 10% от общего объема поставок", - сказала министр в эфире радио RMC, добавив, что "торговля российским газом не бойкотируется". Стратегические запасы в газовых хранилищах республики заполнены на 99%, уточнила она.

На общеевропейском уровне, по ее словам, доля импорта газа из России составляет 15%. Панье-Рюнаше подчеркнула, что это заметно меньше, чем 45%, как было до начала украинского конфликта. Однако в феврале 2023 года пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI утверждала, что доля закупок российского газа сократилась до 8%.

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) стран ЕС 25 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 45 млн кубометров. Закачка составляла 87 млн кубометров.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 98,71% (на 8,66 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находятся 108,73 млрд кубометров газа, что является историческим максимумом запасов газа в ЕС. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian gas accounts for 10% of total supplies to France

Самое важное

Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
27 октября 2023 г. 09:00
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
26 октября 2023 г. 19:12
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
26 октября 2023 г. 16:31
Президент: Азербайджан переходит к зеленой повестке дня, это осознанный выбор
Президент: Азербайджан переходит к "зеленой" повестке дня, это осознанный выбор
26 октября 2023 г. 16:25
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
26 октября 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi