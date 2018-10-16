Российский эксперт: При сокращении экспорта нефти из Ирана, цены на нефть повысятся до 90 долларов за баррель

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В краткосрочном периоде цены могут вырасти из-за опасений рынка о сокращении добычи нефти Саудовской Аравией. Об этом Report заявила эксперт Центра энергетики московской школы управления СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко.

По ее мнению, в действительности, сокращению добычи препятствуют некоторые весомые факторы.

"Во-первых, обязательство саудитов компенсировать выбывшие объёмы добычи в Венесуэле, Иране, Мексике и Анголе в рамках июньских договоренностей ОПЕК+. Во-вторых, рост цен в долгосрочной перспективе будет способствовать замедлению спроса на нефть, в чем Саудовская Аравия совершенно не заинтересована", - отметила эксперт.

Касаясь вопроса стабилизации цен, Екатерина Грушевенко отметила, что по мнению Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, в 2018 году среднегодовая цена нефти установится на отметке в 70-72 долл. за баррель.

Эксперт Центра энергетики московской школы управления СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко Дать точные прогнозы на последние месяцы года сейчас затруднительно, поскольку ещё не известны последствия санкций США в отношении Ирана. Все будет зависеть от того, насколько Европа и Индия откажутся от иранской нефти, и присоединится ли к ним Китай.

"Дать точные прогнозы на последние месяцы года сейчас затруднительно, поскольку ещё не известны последствия санкций США в отношении Ирана. Все будет зависеть от того, насколько Европа и Индия откажутся от иранской нефти, и присоединится ли к ним Китай", - добавила Грушевенко.

Эксперт отметила, что в пессимистичном варианте, если экспорт из Ирана сократится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, цены могут вырасти до 90 долл. за баррель к концу года, но ненадолго, затем последует коррекция.

"В 2019 году мы ожидаем, что среднегодовые цены нефти в базовом сценарии достигнут 78 долларов за баррель", - подчеркнула эксперт Центра энергетики московской школы управления СКОЛКОВО.