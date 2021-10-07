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Российский эксперт: Повышение цен нефти и газа положительно повлияет на экономику Азербайджана 

Российский эксперт: Повышение цен нефти и газа положительно повлияет на экономику Азербайджана  "Экспорт нефти положительно повлияет на экономику Азербайджана. Однако Баку стоит опасаться другие страны. Повышение статуса азербайджанской экономики будет побуждать Евросоюз и британцев в особенности пытаться взломать экономику и забрать ресурсы". Об э
Энергетика
7 октября 2021 г. 10:02
Российский эксперт: Повышение цен нефти и газа положительно повлияет на экономику Азербайджана 

Азербайджанская экономика может получить неплохие дивиденды в результате роста цен на нефть и особенно на газ на мировых рынках и трендах, говорящих, что процесс продолжится.

Такое мнение в интервью российскому бюро Report высказал российский экономист и руководитель центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов.

"Экспорт нефти и газа положительно повлияет на экономику Азербайджана. Однако здесь есть сложности, так как существует фактор общей инфляции. То есть существует необходимость правильной монетарной политики и контроль над инфляцией ", - заявил он.

По словам эксперта, состояние мировой экономики вопреки общественному мнению не является случайностью или последствием каких-то конкретных последних событий: "Повышение европейских цен на нефть и газ является результатом 12 лет особого типа монетаристской антикризисной западной политики, которая проводила прежде всего федеральная резервная система США. Политика накачки финансового сектора деньгами и политика нулевых ставок, то есть беспрецедентно дешевых денег, не могла не привести к всплеску инфляции".

Колташов отметил, что повышение цен двояко влияет на экономику СНГ: "С одной стороны, на нас давит инфляция, а с другой стороны, рост товарных цен значительно повышает статус производственных экономик, в том числе российской, в мировой системе".

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Версия на английском языке Rising oil and gas prices to have positive effect on Azerbaijan's economy, Russian expert says

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