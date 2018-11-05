Российский эксперт: Давление США может спровоцировать перекрытие Ормузского пролива

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Если США усилят давление и вынудят иные страны все же сократить закупки иранской нефти, это может спровоцировать власти в Тегеране на жесткие действия вроде попыток перекрытия Ормузcкого пролива.

Об этом Report сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя вступившие в силу санкции США против Ирана.

По его мнению, при усилении давления США также будет снижаться и экспорт Ирана, что вызовет социальные проблемы в Исламской Республике Ирана (ИРИ).

"Такой исход ситуации может спровоцировать власти в Тегеране на жесткие действия вроде попыток перекрытия Ормуза. Тогда возникнут риски дефицита нефти и цены начнут расти. Но сценарий с перекрытием Ормуза хоть и возможный, но относительно маловероятный", - cчитает эксперт.

Станислав Митрахович подчеркнул, что в ближайшие несколько недель серьезных последствий ни в смысле цены на нефть, ни в смысле объемов реального предложения нефти ожидать не стоит.

Bедущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович "Такой исход ситуации может спровоцировать власти в Тегеране на жесткие действия вроде попыток перекрытия Ормуза. Тогда возникнут риски дефицита нефти и цены начнут расти".

"Имеющиеся цены учитывают иранские риски, тем более, что на первое время США дали понять, что ряду стран будет по-прежнему позволено покупать иранскую нефть. Более того, Саудовская Аравия утверждает, что в течение нескольких месяцев может увеличить добычу даже до 12 млн баррелей в сутки. Добыча в США также активно растет, постепенно идет "расшивка бутылочных горлышек", мешающих росту экспорта (строятся новые нефтепроводы к портам)", - подчеркнул ведущий эксперт ФНЭБ.

Отметим, что 5 ноября Вашингтон возобновил действие санкций против Тегерана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Эти ограничительные меры в основном коснутся экспорта нефти.