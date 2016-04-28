​Российские нефтяные запасы истощатся через 57 лет

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Извлекаемые запасы нефти (промышленные и предполагаемые) в России составляют около 29 миллиардов тонн, этих ресурсов хватит на 57 лет.

Как передает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской со ссылкой на данные Государственной комиссии по запасам России. При этом объем доказанных запасов нефти равен 14 миллиардам тонн, сказал министр и добавил, что этого хватит на 28 лет.

По его словам, в общем объеме углеводородов растет доля запасов трудноизвлекаемой нефти, и без новых открытий добыча традиционных запасов начнет снижаться уже с 2020 года. В настоящее время нефтедобыча в России достигла максимума и составляет почти 11 млн. баррелей в сутки.

Для сравнения отметим, что нефтяные резервы Азербайджана равны примерно 4 млрд. тонн.