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    Российские компании получили дополнительно 2 трлн рублей за время сотрудничества с ОПЕК+

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Российские нефтяники за время действия соглашения ОПЕК+ смогли дополнительно заработать около 2 трлн рублей (около 30 млрд долларов).

    Как передает Report, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

    "За два с половиной года бюджет Российской Федерации получил дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании получили дополнительно около 2 трлн рублей. Это позволило стабилизировать ситуацию, в том числе и с нашим бюджетом, и частично дало рост экономике", - сказал он.

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