Российские компании получили дополнительно 2 трлн рублей за время сотрудничества с ОПЕК+

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Российские нефтяники за время действия соглашения ОПЕК+ смогли дополнительно заработать около 2 трлн рублей (около 30 млрд долларов).

Как передает Report, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"За два с половиной года бюджет Российской Федерации получил дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании получили дополнительно около 2 трлн рублей. Это позволило стабилизировать ситуацию, в том числе и с нашим бюджетом, и частично дало рост экономике", - сказал он.