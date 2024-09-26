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Российская “ЛУКОЙЛ” открыла в Казахстане вторую АЗС

Российская “ЛУКОЙЛ” открыла в Казахстане вторую АЗС Российская компания “ЛУКОЙЛ” открыла в Казахстане вторую автозаправочную станцию.
Энергетика
26 сентября 2024 г. 09:43
Российская “ЛУКОЙЛ” открыла в Казахстане вторую АЗС

Российская компания “ЛУКОЙЛ” открыла в Казахстане вторую автозаправочную станцию (АЗС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение “ЛУКОЙЛ”.

Новая АЗС расположена на выезде из крупнейшего города страны – Алматы, на трассе, связывающей Китай и Европу.

“Это уже вторая заправочная станция Компании, работающая в Казахстане по модели франчайзинга”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "ЛУКОЙЛ" с целью развития собственной сети автозаправочных станций в странах Центральной Азии в апреле 2024 года открыла первую франчайзинговую АЗС в Казахстане.

Также в апреле этого года “ЛУКОЙЛ” открыла два автозаправочных комплекса в Узбекистане.

ЛУКОЙЛ работает в Казахстане с 1995 года, также развивая проекты добычи и транспортировки нефти, производства смазочных материалов и зеленой энергетики.

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