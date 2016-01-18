Российская компания "Лукойл" уходит из Кот-д’Ивуара

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Российская компания "Лукойл" выходит из проектов в Кот-д’Ивуаре. Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в компании.

"Лукойл" работал в Кот-д’Ивуаре с 2006 г. У него в стране пять морских геологоразведочных проектов в глубоководной части Гвинейского залива. Практически из всех проектов "Лукойл" уже вышел, либо на стадии выхода", – заявил источник "Интерфакса".

Несколько лет назад "Лукойл" возлагал большие надежды на Африку. Но крупных коммерческих открытий так и не было сделано. В 2013 г. списания "Лукойла" по всем проектам в Западной Африке составили 262 млн. долларов. В октябре 2015 г. "Лукойл" вышел из проекта в Сьерра-Леоне. При нынешних низких ценах на нефть глубоководные проекты нефтедобычи, такие как в Кот-д’Ивуаре, нерентабельны, считают эксперты.