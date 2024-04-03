О нас

Российская компания ЛУКОЙЛ расширила сеть заправок в Узбекистане до трех

Российская компания ЛУКОЙЛ расширила сеть заправок в Узбекистане до трех Российская компания ЛУКОЙЛ ввела в эксплуатацию два многофункциональных автозаправочных комплекса (АЗК) в Узбекистане, увеличив их общее количество в стране до трех.
Энергетика
3 апреля 2024 г. 20:15
Российская компания ЛУКОЙЛ расширила сеть заправок в Узбекистане до трех

Российская компания ЛУКОЙЛ ввела в эксплуатацию два многофункциональных автозаправочных комплекса (АЗК) в Узбекистане, увеличив их общее количество в стране до трех.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба ЛУКОЙЛ.

"Два АЗК введены в эксплуатацию на ключевой автомагистрали Узбекистана М39 на участке Ташкент-Самарканд в 12 км от столицы. В церемонии открытия объектов принимал участие министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов", - говорится в информации.

Общая площадь участков под застройку заправочных станций составила около двух гектаров. На территории АЗС размещены кафе, магазины, детская площадка и зона воркаута.

Работы по обустройству АЗС проводились с учетом транспортного потока на автомагистрали международного значения – более 40 тыс. автомобилей в сутки.

Бензин и дизельное топливо для АЗС ЛУКОЙЛ в Ташкенте поставляется с российских нефтеперерабатывающих заводов компании. Розничную реализацию топлива в Узбекистане осуществляет дочернее предприятие "Лукойл Узнефтепродукт".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Новак: Россия не планирует строительство новых НПЗ
Новак: Россия не планирует строительство новых НПЗ
3 апреля 2024 г. 20:37
Завтра в Сабаильском и Хатаинском районах ограничат подачу газа
Завтра в Сабаильском и Хатаинском районах ограничат подачу газа
3 апреля 2024 г. 19:35
В комитете ОПЕК+ обсудили влияние на цены ближневосточной напряженности
В комитете ОПЕК+ обсудили влияние на цены ближневосточной напряженности
3 апреля 2024 г. 19:20
Батумский терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для Европы
Батумский терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для Европы
3 апреля 2024 г. 18:34
Буровая компания Азербайджана завершила бурение первых трех скважин на суше
Буровая компания Азербайджана завершила бурение первых трех скважин на суше
3 апреля 2024 г. 16:58
Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи
Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи
3 апреля 2024 г. 16:32
Нефть марки Brent подорожала до $89,68 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $89,68 за баррель
3 апреля 2024 г. 16:12
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи
3 апреля 2024 г. 16:06
Названы доходы Азербайджана от экспорта метанола
Названы доходы Азербайджана от экспорта метанола
3 апреля 2024 г. 14:08
В Туркменистане планируется строительство завода по производству аммиака и карбамида
В Туркменистане планируется строительство завода по производству аммиака и карбамида
3 апреля 2024 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi