Российская компания ЛУКОЙЛ расширила сеть заправок в Узбекистане до трех

Российская компания ЛУКОЙЛ ввела в эксплуатацию два многофункциональных автозаправочных комплекса (АЗК) в Узбекистане, увеличив их общее количество в стране до трех.

Российская компания ЛУКОЙЛ ввела в эксплуатацию два многофункциональных автозаправочных комплекса (АЗК) в Узбекистане, увеличив их общее количество в стране до трех.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба ЛУКОЙЛ.

"Два АЗК введены в эксплуатацию на ключевой автомагистрали Узбекистана М39 на участке Ташкент-Самарканд в 12 км от столицы. В церемонии открытия объектов принимал участие министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов", - говорится в информации.

Общая площадь участков под застройку заправочных станций составила около двух гектаров. На территории АЗС размещены кафе, магазины, детская площадка и зона воркаута.

Работы по обустройству АЗС проводились с учетом транспортного потока на автомагистрали международного значения – более 40 тыс. автомобилей в сутки.

Бензин и дизельное топливо для АЗС ЛУКОЙЛ в Ташкенте поставляется с российских нефтеперерабатывающих заводов компании. Розничную реализацию топлива в Узбекистане осуществляет дочернее предприятие "Лукойл Узнефтепродукт".