“Роснефть” заключила 10-летнее соглашение о поставках нефти в Индию

Российская государственная нефтяная компания “Роснефть” договорилась о поставках около 500 тыс. баррелей нефти в сутки частному индийскому нефтеперерабатывающему заводу Reliance.

Российская государственная нефтяная компания “Роснефть” договорилась о поставках около 500 тыс. баррелей нефти в сутки частному индийскому нефтеперерабатывающему заводу Reliance.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, сделка заключена на 10 лет и оценивается примерно в 13 млрд долларов по текущим ценам.

”Объемы в рамках этой сделки составят 0,5% от мировых поставок нефти. Это соглашение еще больше укрепит энергетические отношения между Индией и Россией”, - сообщило агентство, добавив, что российская компания не предоставлила комментарий по поводу этой сделки.

Отмечается, что соглашение было заключено в преддверии запланированного визита президента России Владимира Путина в Индию.

Reliance заявила, что работает с международными поставщиками, в том числе из России, и сделки основаны на рыночных условиях. Компания отказалась от дальнейших комментариев по коммерческим вопросам, сославшись на конфиденциальность соглашений о поставках.