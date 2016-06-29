"​Роснефть" воспользуется Южно-Кавказским коридором

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Российская "Роснефть" с 2017 года может начать поставки бензина в Иран. Компания Petrocas Energy Group планирует обустроить логистический терминал через Южно-Кавказский коридор.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, компания Petrocas, 49% которой "Роснефть" приобрела за 144 млн. долларов в январе 2015 года, планирует начать поставлять бензин и дизельное топливо в иранские порты Нека и Энзели через собственный нефтеналивной терминал в грузинском порту Поти. Об этом рассказал гендиректор Petrocas Energy Group Вано Накаидзе и подтвердил ее мажоритарный акционер Давид Якобашвили.

По словам Накаидзе, пропускная способность терминала в Поти - около 3 млн. тонн нефтепродуктов год, сейчас он загружен на 1–1,5 млн. тонн.

Представитель компании отметил, что в Поти также есть специальные емкости для хранения бензина. В сторону Каспийского моря для транспортировки нефтепродуктов в Иран топливо планируется перевозить по железной дороге в порты Азербайджана, в том числе в Баку, а уже оттуда танкерами по Каспийскому морю в порты Ирана. Объем экспорта составит не менее 1 млн. тон бензина в год.

В свою очередь, Давид Якобашвили оценивает инвестиции в такую модернизацию в 100–200 млн. долларов.