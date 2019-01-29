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    "Роснефть" увеличила розничные продажи топлива на 16%

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Розничные продажи топлива российской нефтегазовой компании "Роснефть" в 2018 году выросли на 16%.

    Как передает Report, об этом сообщили в компании.

    Отмечается, что это стало возможным благодаря активной политике компании по привлечению контрагентов, расширению ассортимента розничной сети.

    Кроме того, выручка от продаж сопутствующих товаров на АЗС "Роснефть" за прошедший год выросла на 6%

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