«Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil

Российская нефтяная компания «Роснефть» увеличила свою долю в немецком нефтеперерабатывающем заводе Bayernoil (Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH) с 25% до 28,57%.

Как передает Report, об этом сообщила газета Handelsblatt. По мнению аналитиков издания, повышение доли «Роснефти» в немецком предприятии является стратегическим решением и важным шагом «к дальнейшему развитию компании на европейском рынке».

По данным издания, российская компания приобрела долю в Bayernoil у BP. Кроме «Роснефти» акционерами предприятия являются Varo Energy (51,43%) и Eni (20%). Теперь, по оценкам газеты, «Роснефть» увеличила свои мощности на НПЗ до 3 млн тонн в год.

Всего в Германии «Роснефть» владеет пакетами трех НПЗ суммарной мощностью около 37 млн тонн нефти в год (чистая доля «Роснефти» — 12,5 млн тонн). Компании принадлежит 54,17% в PCK Raffinerie GmbH, 24% в MiRO