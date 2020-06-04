"Роснефть" создала новую трейдинговую "дочку" вместо подпавшей под санкции

Компания «Роснефть», которой пришлось приостановить деятельность своей трейдинговой «дочки» Rosneft Trading (RTSA), пострадавшей от санкций США, создала новую торговую компанию Energopole SA.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре своих источника.Новая «дочка» зарегистрирована в Женеве, она возьмет на себя большую часть бизнеса Rosneft Trading (в том числе снабжение НПЗ «Роснефти» в Германии), за исключением торговых операций с Венесуэлой,

"Компания Energopole SA является 100-процентным дочерним обществом ''Роснефти''. Это дочернее общество занимается коммерческой деятельностью в интересах "Роснефти" и не имеет никакого отношения к RTSA", — сообщил агентству неназванный представитель «Роснефти».

В конце апреля издание Financial Times сообщило, что «Роснефть» близка к закрытию Rosneft Trading. США ввели санкции против этой структуры в феврале, обвинив ее в торговле венесуэльской нефтью. Rosneft Trading была основным поставщиком нефти на три НПЗ «Роснефти» в Германии и занималась также трейдингом курдской нефти.

В конце марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству РФ, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле.