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"Роснефть" сократила добычу нефти на 19% из-за сделки ОПЕК+

"Роснефть" сократила добычу нефти на 19% из-за сделки ОПЕК+ В целом добыча углеводородов за отчетный период снизилась на 17,2%
Энергетика
17 мая 2021 г. 14:16
Роснефть сократила добычу нефти на 19% из-за сделки ОПЕК+

Добыча нефти компанией «Роснефть» в I квартале 2021 года составила 3,7 млн баррелей в сутки, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании.

«Сокращение добычи в I квартале связано с выполнением директив правительства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+», — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе нефтяной компании.

По отношению к IV кварталу 2020 года добыча нефти снизилась на 5,9%.

Как сообщалось, в конце прошлого года «Роснефть» продала часть добывающих единиц в рамках программы по реализации «хвостовых» активов.

В целом добыча углеводородов за отчетный период снизилась на 17,2%, до 4,8 млн барр. н. э./с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5,6% к предыдущему кварталу. Добыча газа сократилась на 8,9% год к году, до 1 млн барр. н. э./с.

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