"Роснефть" сохранила лидерство по объемам добычи в прошлом году

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "Роснефть" в 2017 году осталась мировым лидером по объему добычи углеводородов и жидких углеводородов.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, компания по итогам года увеличила добычу углеводородов на 6,5%, до 281,7 млн т.н.э., а ее среднесуточная добыча выросла до 5,72 млн б.н.э.

Добыча жидких углеводородов за 12 месяцев составила 225,5 млн тонн, что на 7,6% выше показателей 2016 года.

По итогам 2017 года доля компании в добыче нефти в России составила около 41%, а в мировой добыче – 6%.

В то же время Total увеличила добычу углеводородов и жидких углеводородов соответственно на 4,7% и 5,9%, ExxonMobil – на 1,7% и 3,5%, Chevron – на 5,2% и 0,2%, Statoil – на 5,2% и 0,7%, Shell сократила добычу углеводородов на 0,1%, а добычу нефти и газового конденсата – на 0,7%.