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"Роснефть" переведет в евро новые контракты на экспорт нефтепродуктов

"Роснефть" снижает негативное влияние от возможных санкций США

"Роснефть" уведомила своих покупателей о переводе всех новых контрактов на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, переход на расчеты в евро отражает попытки "Роснефти" снизить негативное влияние от возможных санкций США на ее бизнес-процессы.

"Все новые тендеры на экспортные поставки нефтепродуктов ["Роснефти"] будут с указанием евро в качестве валюты платежа", - сказал один из источников Reuters.

В "Роснефти" пока не прокомментировали эту информацию.

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