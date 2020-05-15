"Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле

"Роснефть" полностью прекратила свою деятельность в Венесуэле и вышла из всех проектов в стране, включая добычные и нефтесервисные предприятия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава компании Игорь Сечин.

"Во II квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена", - приводятся в сообщении "Роснефти" слова Сечина.

В результате сделки общество группы "Роснефть" со 100% долей участия стало владельцем 9,6% именных обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть".

В марте 2020 года "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. В пресс-службе правительства сообщали, что владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации.

"Правительство Российской Федерации приобрело у ПАО "НК "Роснефть" активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), британская ВР с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,93%).

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщал ТАСС, что компания приняла решение о продаже всех своих активов в Венесуэле исходя из интересов своих акционеров. По его словам, нефтепроизводитель рассчитывает, что санкции США в отношении дочерних компаний "Роснефти" будут сняты.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили, что вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA.

В начале апреля на телефонном брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс сообщил, что власти Соединенных Штатов снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Венесуэле, если выяснится, что они действительно больше не работают в стране.