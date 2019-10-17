"Роснефть" открыла новое месторождение газа на шельфе Бразилии

"Роснефть" после поисково-разведочных работ в бассейне Солимойнс в Бразилии открыла новое месторождение газа.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью ТАСС первый вице-президент компании Эрик Лирон.

"Компания выполнила значительный объем поисково-разведочных работ в Бразилии. Произведена сейсморазведка 2D и 3D, в том числе на новых, ранее неизученных участках. Пробурены четыре поисково-разведочные скважины. Открыто новое месторождение газа. В настоящее время ведется оценка вариантов монетизации открытых запасов газа", - сказал он.

В Бразилии в бассейне реки Солимойнс "Роснефть" разрабатывает проект разведки и добычи углеводородов с газовым потенциалом. Компании принадлежит 13 лицензионных участков общей площадью около 32,6 тысяч кв. км. По оценкам DeGolyer and MacNaughton, участки содержат условные ресурсы природного газа в объеме 60 млрд кубометров. Перспективные ресурсы нефти и конденсата составляют 57 млн тонн, газа - 176 млрд кубометров. Бурение первой разведочной скважины "Роснефть" начала в 2017 году.