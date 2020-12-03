«Роснефть» намерена продать малорентабельные активы

Желание выйти из этих активов в «Роснефти» объяснили «тенденциями налогового регулирования, а также ограничением добычи в рамках ОПЕК+ и сложившейся эпидемиологической ситуацией»

«Роснефть» планирует провести отчуждение малорентабельных активов, чтобы улучшить качество портфеля проектов и обеспечить капитал для реализации «Восток Ойла».

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, в телеконференции представителей руководства НК с аналитиками, в частности, участвовал первый вице-президент «Роснефти» Дидье Казимиро и глава «Восток Ойла» Андрей Поляков.

Эксперты БКС положительно оценили эту новость. По их словам, она «знаменует собой новый этап для компании, которая в течение последнего десятилетия имела тенденцию только приобретать активы».

В настоящее время «Роснефть» уже ведет переговоры о продаже своих активов, в том числе на юге России. Результаты этих переговоров должны быть объявлены в ближайшие месяцы, уточняет БКС.

По оценкам руководства НК, цены будут относительно низкими — возможно, 1–2 доллара США за баррель запасов, но это низкоэффективные месторождения, некоторые из которых не генерировали существенного положительного денежного потока в течение многих лет.

Помимо активов на юге, речь идет о продаже месторождений «Самаранефтегаза», «Оренбургнефти», «РН-Северная нефть», «Таллинского», «Варьеганнефтегаза» и «Сахалинморнефтегаза», пишет Sova Capital. Согласно плану, компания намерена продать эквивалент производства 20 млн тонн нефти в год в течение следующих 18 месяцев (срок приблизительный). В основном — российским покупателям, добавляют аналитики.

«Роснефть» называет эти активы «хвостовыми», большинство из них имеют более 80% обводненности и истощены на 60%. Средние операционные расходы превышают 9 долларов США за баррель. Общее сокращение капитальных и операционных вложений благодаря выходу из этих активов должно составить более 30 млрд долларов США на горизонте до 2040 года. Со следующего года может быть продано более 200 лицензионных участков.

Средств от отчуждения активов вместе с продажей 10% в «Восток Ойле» трейдеру Trafigura должно хватить «Роснефти» для покрытия стартовых капитальных затрат по проекту. «Роснефть» планирует, что через четыре-пять лет «Восток Ойл» будет иметь положительный FCF (Free Cash Flow — свободный денежный поток компании, который можно изъять без ущерба для будущей деятельности).

Тем временем «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что «Роснефть» может выкупить Пайяхское месторождение у «Нефтегазхолдинга» (НГХ) Эдуарда Худайнатова не только за денежные средства, но и за ряд активов. По данным издания, совет директоров «Роснефти» 16 ноября одобрил сделку по покупке нефтекомпанией Пайяхского месторождения, которое должно войти в проект «Восток Ойл». Одновременно с ней было утверждено приобретение трейдером Trafigura доли 10% в «Восток Ойл».

Сделка может позволить Худайнатову расплатиться с долгами холдинга, а «Роснефти» — завершить консолидацию месторождений «Восток Ойл», отмечает газета.

Среди активов, которые «Роснефть» может использовать в сделке, называется «РН-Сахалинморнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «РН-Северная нефть», Таллинское месторождение, а также хвостовые активы «Оренбургнефти» и «Самаранефтегаза». Добыча первых трех предприятий в 2019 году составила 5,7 млн т нефти. Добыча нефти самого НГХ немного превышает 2 млн тонн.

В «Роснефти» не стали прямо подтверждать покупку, отметив лишь, что «включение Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений в периметр «Восток Ойла» увеличит ресурсную базу проекта на более чем 2 млрд тонн», - добавляет «Коммерсантъ». При этом в нефтекомпании подтвердили намерение продать ряд активов «на юге России, Сахалине, в Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири».

Желание выйти из этих активов в «Роснефти» объяснили «тенденциями налогового регулирования, а также ограничением добычи в рамках ОПЕК+ и сложившейся эпидемиологической ситуацией». В компании также подтвердили, что покупателями станут «российские нефтяные и нефтеперерабатывающие компании, нуждающиеся в дополнительной добыче и готовые вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовые взять на себя все социальные обязательства».

«Роснефть» сохранит в «Восток Ойле» 51%, СП с ВР в проект не войдет. Как пишет «ВТБ капитал» по итогам телеконференции с менеджментом НК, «Роснефть» должна сохранить не менее 51% участия «Восток Ойл» и остаться оператором проекта. При этом ННК Эдуарда Худайнатова, владеющая в настоящее время Пайяхским месторождением, включение которого планируется в «Восток Ойл», не рассматривается в качестве акционера проекта, отмечают аналитики.

Пайяхское месторождение (лицензия у «Таймырнефтегаза») с запасами на госбалансе более 1 млрд т нефти должно стать основой для «Восток Ойла». Однако пока Пайяха находится в стадии разведки. При этом «Роснефть» пообещала уже в 2024 г. отгружать с «Восток Ойла» 30 млн т нефти по Северному морскому пути (СМП).

По оценкам одного из источников «Коммерсанта», Пайяха может стоить около $5 млрд. По информации других собеседников газеты, «Роснефть» может использовать средства, полученные от Trafigura за 10% в проекте «Восток Ойл», на оплату Пайяхи.

Предполагается, что в «Восток Ойл» войдут активы «Роснефти» на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок и месторождения Ванкорского кластера. Кроме того, в «Восток Ойл» могут войти месторождения Восточно-Таймырского кластера — совместного предприятия «Роснефти» и британской BP в этом регионе. Также планируется, что «Восток Ойл» включит Пайяхскую группу месторождений «Нефтегазхолдинга», которая принадлежит экс-главе «Роснефти» бизнесмену Эдуарду Худайнатову. «Восток Ойл» в рамках I очереди обеспечит добычу, перевалку и транспорт 50 млн т нефти, во II — до 100 млн т.

Как отмечалось ранее, в середине ноября комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям и совет директоров компании «Роснефть» одобрили продажу 10% в проекте «Восток ойл» независимому сырьевому трейдеру Trafigura PTE LTD.