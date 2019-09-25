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Роснефть может привлечь Sabic для развития своего индийского НПЗ

​"Роснефть" и Sabic могут вложить $6,7 млрд в НПЗ в Индии

"Роснефть" и саудовский химический гигант Sabic намерены подписать в середине октября меморандум о развитии нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Вадинаре, которым российская компания владеет совместно с консорциумом инвесторов.

Как передает Report, об этом сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на три источника. По информации издания, документ может быть подписан в ходе готовящегося визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Как сообщили собеседники газеты, совокупные инвестиции в развитие Nayara Energy могут составить 6,7 млрд долларов.

Источники "Ведомостей" отмечают, что текст меморандума пока находится в стадии проработки, по этой причине точная дата подписания документа не определена.

"Роснефти" принадлежит 49,13% Nayara Еnergy (ранее Essar Oil), компания приобрела актив в 2017 году совместно с консорциумом международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP. Nayara Energy владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом мощностью 20 млн т в год, нефтехранилищем, портом, инфраструктурой.

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