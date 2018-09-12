"Роснефть" и CNPC будут сотрудничать в области разведки и добычи нефти

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи на территории России, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По условиям соглашения, CNPC получает возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти", расположенных, в том числе, в Восточной и Западной Сибири.

Компании также договорились рассмотреть возможность участия CNPC в оказании сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.

Еще одним шагом в расширении сотрудничества с Китаем стало соглашение "Роснефти" с компанией Beijing Gas, которое закрепляет основные условия создания совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В рамках реализации подписанного соглашения, компании планируют построить в России более 160 компрессорных станций, также обсуждается возможность использования СПГ в качестве газомоторного топлива.