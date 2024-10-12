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"Роснефть" будет искать нефть в Гомельской области Беларуси

"Роснефть" будет искать нефть в Гомельской области Беларуси Российской компанией "Роснефть" по договоренности с руководством Беларуси займется изучением недр Гомельской области страны в целях поиска залежей нефти.
Энергетика
12 октября 2024 г. 14:09
Роснефть будет искать нефть в Гомельской области Беларуси

Российской компанией "Роснефть" по договоренности с руководством Беларуси займется изучением недр Гомельской области страны в целях поиска залежей нефти.

Об этом, как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы договорились с руководителем "Роснефти" [Игорем Сечиным], что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили)", - заявил Лукашенко, выступая перед аграриями Гомельской области.

"И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины", - добавил президент.

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