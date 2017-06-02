"Роснефть": Борьба на рынке нефти обостряется

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Неопределенность на рынке нефти приводит к обострению борьбы за рынки потребления, и я вынужден констатировать, что сегодня всеми участниками рынка ведется подготовка к увеличению объемов добычи и усилению борьбы за рынки сбыта.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Сечин отметил, что отрасли необходима устойчивая и долгосрочная стабильность: "Поэтому в текущем состоянии мы не можем говорить о стабилизации или устойчивом переломе негативных рыночных тенденций".

Время низких нефтяных цен пришло надолго, подчеркнул глава "Роснефти".