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"Росатом": Стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений

"Росатом": Стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений Никаких повреждений на площадке АЭС "Аккую" после нового землетрясения в Турции не выявлено, строительство станции продолжается.
Энергетика
21 февраля 2023 г. 12:23
Росатом: Стройплощадка АЭС Аккую не пострадала после новых землетрясений

Никаких повреждений на площадке АЭС "Аккую" после нового землетрясения в Турции не выявлено, строительство станции продолжается.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила проектная компания "Росатома" - "Аккую Нуклеар".

"20 февраля на юго-востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой до 6,4 с эпицентром в провинции Хатай, землетрясение ощущалось в том числе в провинции Мерсин. По данным лаборатории сейсмических исследований Кандилли, интенсивность подземных толчков на площадке строительства АЭС "Аккую" составила 2,5 балла", - говорится в сообщении.

"По результатам проверки, проведенной специалистами "Аккую Нуклеар", никаких отклонений или повреждений не выявлено. Строительно-монтажные работы на площадке продолжаются", - подчеркивает компания.

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