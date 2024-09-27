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"Росатом" планирует реализовать проекты в Кыргызстане на 1,5 млрд долларов

"Росатом" планирует реализовать проекты в Кыргызстане на 1,5 млрд долларов "Росатом" планирует реализовать в Кыргызстане проекты на 1,5 млрд долларов.
Энергетика
27 сентября 2024 г. 10:58
Росатом планирует реализовать проекты в Кыргызстане на 1,5 млрд долларов

"Росатом" планирует реализовать в Кыргызстане проекты на 1,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил гендиректор представительства российской госкорпорации в республике Дмитрий Константинов на брифинге.

Он напомнил, что в Иссык-Кульской области недавно заложили капсулу под строительство ветряной электростанции мощностью 100 мегаватт.

"Это первый ветропарк в Кыргызстане, он оценивается в 110 млн долларов и будет находиться в селе Кок-Мойнок. Строительство запланировано на 2025 год, а на 2026-й - полноценный ввод объекта в эксплуатацию", - отметил он.

Он сказал, что в Минэнергетики Кыргызстана подписаны соглашения о реализации проектов возобновляемых источников энергии на 1 гигаватт.

"Речь об инвестициях в размере порядка 1 млрд долларов. Подписаны соглашения о реализации проектов в области гидроэнергетики на 400 мегаватт - это около 400-450 млн долларов. В целом заявлены проекты общей стоимостью 1,5 млрд долларов", - сказал глава представительства компании.

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