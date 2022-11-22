Росатом начнет разработку уранового месторождения в Танзании в ближайшие годы

Добыча урана на месторождении в Танзании начнется в ближайшие несколько лет.

Добыча урана на месторождении в Танзании начнется в ближайшие несколько лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник в ходе пресс-конференции на полях XII международного форума "Атомэкспо" первый заместитель гендиректора Росатома, директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

"Действительно там одно из многообещающих месторождений, и мы развернули на сегодняшний день уже очень серьезную работу в этом месторождении, - сказал Комаров. - Мы считаем, что за ближайшие несколько лет [месторождение] пройдет все фазы предварительного инвестирования, <…> и думаю, что начнем полноценное промышленное использование этого месторождения. Все условия для этого на сегодняшний день созданы".

Как отметил первый замглавы Росатома, действующий уровень цен на уран гарантирует рентабельность добычи при разработке месторождения в Танзании.