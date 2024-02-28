Росатом может принять участие в тендере на строительство третьей АЭС в Турции

Росатом не исключает возможности принять участие в тендере на строительство третьей АЭС в Турции.

Росатом не исключает возможности принять участие в тендере на строительство третьей АЭС в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил журналистам в ходе брифинга по итогам своего выступления в Госдуме.

"Есть еще одна площадка в Турции, где руководство республики планирует также развивать атомную энергетику. И очень может быть, что несколько тендеров будут за нее бороться. Мы не боимся конкуренции, наоборот, она скорее нас вдохновляет", - сказал гендиректор Росатома.

Говоря о перспективах строительства АЭС на площадке "Синоп", Лихачев отметил, что она может стать близнецом строящейся в настоящее время в Турции АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения 3+. Сейчас идет обсуждение будущих параметров возможной станции.