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Росатом может принять участие в тендере на строительство третьей АЭС в Турции

Росатом может принять участие в тендере на строительство третьей АЭС в Турции Росатом не исключает возможности принять участие в тендере на строительство третьей АЭС в Турции.
Энергетика
28 февраля 2024 г. 16:42
Росатом может принять участие в тендере на строительство третьей АЭС в Турции

Росатом не исключает возможности принять участие в тендере на строительство третьей АЭС в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил журналистам в ходе брифинга по итогам своего выступления в Госдуме.

"Есть еще одна площадка в Турции, где руководство республики планирует также развивать атомную энергетику. И очень может быть, что несколько тендеров будут за нее бороться. Мы не боимся конкуренции, наоборот, она скорее нас вдохновляет", - сказал гендиректор Росатома.

Говоря о перспективах строительства АЭС на площадке "Синоп", Лихачев отметил, что она может стать близнецом строящейся в настоящее время в Турции АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения 3+. Сейчас идет обсуждение будущих параметров возможной станции.

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Версия на английском языке Rosatom may take part in tender for construction of third nuclear power plant in Türkiye

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