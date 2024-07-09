"Росатом" может построить в Индии еще шесть атомных блоков

Российская госкорпорация "Росатом" обсуждает возможность сооружения в Индии еще шести атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности.

Российская госкорпорация "Росатом" обсуждает возможность сооружения в Индии еще шести атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Обсуждаются и новые направления взаимодействия. Речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ) российского дизайна", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.

Кроме того, индийской стороне переданы предложения в области создания плавучих АЭС.

"Новое направление – атомные электростанции малой мощности (АСММ). В апреле 2024 года партнерам из Индии была представлена информация о решениях госкорпорации "Росатом" в области плавучих АЭС", - сказано в сообщении.