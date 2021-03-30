Роботизация нефтяной отрасли приведет к потере сотен тысяч рабочих мест

Отчет: уже существующие решения в области робототехники могут к 2030 году заменить сотни тысяч рабочих мест в мировой нефтегазовой отрасли

Даже когда спад потребления топлива, вызванный COVID-19 закончится, нефтяным компаниям придется продолжить поиск новых путей сокращения затрат, чтобы лучше подготовиться к будущему падению рынка.

Как передает Report, об этом сообщает Oilprice со ссылкой на доклад аналитической компании Rystad Energy.

В отчете, посвященном внедрению робототехники в нефтяной отрасли, отмечается, что уже существующие решения в области робототехники могут к 2030 году заменить сотни тысяч рабочих мест в мировой нефтегазовой отрасли. Это позволит сократить затраты на рабочую силу в сфере бурения на несколько миллиардов долларов.

Одним из сегментов, который может получить наибольшую выгоду от внедрения робототехники, является бурение, т.к. оно требует больших затрат и включает в себя выполнение опасных задач в сложных условиях. Роботизированные решения в этой сфере были успешно внедрены в недавнем прошлом.

Роботизированные системы бурения потенциально могут сократить количество работ, требуемых на буровой установке, на 20–30%, говорится в проспектах производителей. На основании этих данных Rystad Energy пришла к выводу, что такое сокращение количества морских и наземных буровых бригад может привести к более значительной экономии затрат. Только в США заработная плата в сфере бурения превышает 7 млрд долларов США.

Операции по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту (IMR) также идеально подходят для роботизации и являются сегментом, в котором внедрение робототехники получило наибольшую популярность в последние годы. До сих пор этот процесс в основном ограничивался подводными операциями IMR, но теперь робототехнические решения в этом сегменте используются для обслуживания надводных объектов.

По крайней мере, 20% работ в таких сегментах, как бурение, эксплуатационная поддержка и техническое обслуживание, теоретически могут быть автоматизированы в течение следующих 10 лет, говорится в докладе Rystad Energy. Согласно прогнозам компании, США могут сократить свои кадровые потребности более чем на 140 тыс. человек, а Россия — более чем на 200 тыс. человек. Канада, Великобритания и Норвегия могут потерять от 20 тыс. до 30 тыс. рабочих мест каждая.

«Несмотря на огромный потенциал робототехники, операторы должны понимать, что эта экономия будет частично компенсирована значительными инвестициями, необходимыми для внедрения инновационных решений. Затраты могут варьироваться в зависимости от структуры затрат и того, находятся ли роботы в собственности или в аренде», — сказал Сумит Ядав, аналитик энергосервисного направления Rystad Energy.

Тем не менее, следующее поколение робототехнических решений уже появляется в рамках подводной IMR в форме постоянно действующих подводных робототехнических решений, которые предлагают значительно более низкие затраты и больший радиус действия, чем обычные дистанционно управляемые транспортные средства (ROV). В то время как обычный ROV необходимо спускать с поверхности, новые системы могут постоянно оставаться под водой и легко получать доступ к местам, которые труднодоступны для ROV, независимо от погодных условий.

Ярким примером является самоходное роботизированное вооружение Eelume, разработанное Kongsberg Maritime и используемое норвежским оператором Equinor. Благодаря своей змееподобной конструкции, роботизированные манипуляторы обладают высокой гибкостью и маневренностью. Это позволяет им перемещаться на большие расстояния и выполнять подводные операции IMR, такие как визуальный осмотр, очистка и управление клапанами и дросселями в ограниченном пространстве.

Однако не всякая дигитализация и роботизация приводят к сокращению рабочей силы. Например, Transocean представила носимую систему безопасности, которая подает сигнал тревоги членам бригады, если они подходят слишком близко к буровому оборудованию. Если член экипажа по-прежнему не выдерживает безопасного расстояния, система отключит оборудование.

Diamond Offshore запустила первую в отрасли услугу кибернетических противовыбросовых предохранителей (BOP). Сервис под названием Sim-Stack создает виртуальную копию гидравлической и электрической части противовыбросового предохранителя для оценки его общего состояния и соответствия нормативным требованиям. Такая система значительно быстрее предоставляет информацию о неисправностях компонентов, сокращая время простоя и повышая безопасность. Кроме того, она может использоваться для обучения персонала.

Хотя появление робототехники в нефтегазовой отрасли кажется неизбежным, до ее полномасштабного внедрения остается еще несколько лет. Долгосрочную надежность робототехники в сложных средах, которые используются на морских платформах, еще предстоит проверить.

Еще одна проблема при внедрении робототехники — ограниченные возможности связи, особенно между робототехническими подразделениями. Если роботы должны полностью заменить людей, совершенно необходимо, чтобы такие системы беспрепятственно взаимодействовали. Однако внедрение таких систем связи является сложным и дорогостоящим.

Наконец, сокращение рабочих мест из-за робототехники, вероятно, встретит сопротивление со стороны профсоюзов, а роботизированным рабочим процессам может потребоваться преодолеть нормативные препятствия, поскольку власти стремятся гарантировать, что производственные изменения, вызванные новой технологией, соответствовали стандартам безопасности и экологии.

Отметим, что первый в мире морской робот-инспектор был протестирован в декабре 2018 года на конверсионной морской платформе, расположенной в Северном море.

В феврале 2020 года норвежская нефтяная компания Aker BP приняла в штат роботособаку Spot.