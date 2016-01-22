​Роберт Дадли: TAP- очень важный проект

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Трансадриатический трубопровод (TAP) - очень важный проект. Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, об этом сказал генеральный исполнительный директор BP Роберт Дадли в ходе встречи с государственным министром Греции Никосом Паппасом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что строительство важного сектора Южного газового коридора - трубопровода TAP начнется в этом году: "Проект будет запущен в течение нескольких лет. Я очень доволен поддержкой проекта со стороны правительства Греции".

Коснувшись проекта Южного газового коридора, Р.Дадли отметил, что это крупнейший в мире инфраструктурный проект по строительству трубопровода: "Данный проект, предусматривающий поставки азербайджанского газа через территорию Грузии в Турцию и отсюда в Грецию, Албанию и Италию, является крупнейшим инфраструктурным проектом. Компания BP очень рада быть частью этого проекта".

Отметим, что проект Южного газового коридора предусматривает поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Предполагаемая протяженность трубопровода - 3 500 км. Южный газовый коридор включает 3 трубопровода: Южно-Кавказский трубопровод (территория Азербайджан и Грузии), Трансанатолийский трубопровод (TANAP, территория Турции), Трансадриатический трубопровод (TAP - Греция, Албания, Италия). В рамках проекта ЮГК на первоначальном этапе планируется поставлять 16 млрд. кубометров, из которых 6 млрд. кубометров будет направляться в Турцию, а 10 млрд. кубометров - в Европу. Первые поставки газа планируется начать в 2018 году в Турцию, в 2019-2020 годах - в Европу.

Совместная декларация о Южном газовом коридоре подписана 13 января 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу. Фундамент Южного газового коридора был заложен 20 сентября 2014 года в Сангачальском терминале, тем самым начата реализация первого этапа проекта. 17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP, положив начало реализации проекта на территории Турции. Строительство европейской части проекта ЮГК - трубопровода TAP планируется начать в этом году.