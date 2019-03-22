Центробанк России повысил прогноз по цене на нефть в 2019 году до $60 за баррель

Банк России повысил прогноз по среднегодовой цене нефти в 2019 году с $55 до $60 за баррель, свидетельствуют данные регулятора, опубликованные по итогам заседания совета директоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом прогноз на 2020-2021 годы сохранен на уровне $55 за баррель.

На декабрьском заседании в 2018 году ЦБ понизил прогноз по стоимости нефти на 2019 год с $65 до $55 за баррель, отметив при этом, что благодаря действию бюджетного правила понижение прогноза незначительно отразится на основных макроэкономических параметрах.

Регулятор также отметил, что риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются повышенными.

"Несмотря на рост нефтяных цен с начала текущего года, риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются повышенными", - говорится в пресс-релизе.

Также регулятор отметил, что сохраняются риски замедления роста мировой экономики. "Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания", - указал ЦБ.