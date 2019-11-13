Российский эксперт: Риски падения цен на нефть связаны с продолжением торговой войны между Китаем и США

В первой половине 2020 года мировые цены на нефть будут колебаться вокруг отметки в 60 долларов за баррель.

Этим мнением с Report поделилась эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко.

По ее словам, это связано с негативными прогнозами по росту экономики, в частности, с продолжением торговой войны между Китаем и США.

«Ожидается, что в первой половине 2020 года США продолжат испытывать проблемы с транспортировкой сланцевой нефти из бассейна Permian. Параллельно с этим страны-члены ОПЕК+ выражают готовность увеличить квоты, чтобы поддержать нефтяные цены», - сказала Е. Грушевенко.

Более того, отмечает эксперт, Бразилия, наиболее активно растущий нефтедобывающий регион, дала неформальное согласие на вступление в ОПЕК+, что также повлияет на цены на нефть.

Отметим, что эксперты прогнозируют понижение цен на нефть в 2020 году по всему миру.

С учетом прогнозов авторитетных международных организаций, правительство Азербайджана, придерживаясь консервативной политики, в государственном и сводном бюджете на 2020 год цену на нефть заложило на уровне 55 долларов за баррель против 60 долларов в 2019 году.

Министр энергетики РФ Александр Новак в октябре заявлял, что считает справедливой цену нефти в 50 долларов за баррель. Минэнерго США также разместило на своем сайте прогноз о падении цен на нефть в обозримом будущем. По их мнению, во втором квартале 2020 года цена за баррель сырья Brent окажется на отметке 57 долларов за баррель. США объясняет это ростом мировых запасов нефти. Международный валютный фонд среднегодовую цену на нефть марки Brent на 2020 год прогнозирует на уровне 57,94 долларов, Всемирный банк - 58 долларов.

Но, стоит отметить, что американские эксперты допустили рост цены до 62 долларов за баррель в дальнейшем.