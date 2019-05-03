Глава OMV назвал главный фактор, влияющий на стоимость нефти в 2019 году

Цена нефти на международном рынке в 2019 году будет зависеть главным образом от того, как главные импортеры иранской нефти - Китай и Индия - будут исполнять санкции против Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в ходе пресс-конференции высказал глава австрийской нефтегазовой OMV Райнер Зеле, который верит, что рынок стабилизируется в пределах $70 за баррель.

"Цена нефти в 2019 году будет сильно зависеть от того, как расширенные санкции против Ирана будут исполняться Китаем и Индией. Это будет главным фактором в течение 2019 года для нефти. Это будет влиять на уровень запасов в течение года. Я думаю, что рынок все-таки стабилизируется в районе $70 за баррель в этом году, но, повторюсь, важно то, как будут исполняться санкции. А также то, как ОПЕК сможет регулировать баланс спроса и предложения на рынке, который дестабилизирован санкциями", - сказал он, отвечая на вопрос о ценовых ожиданиях.