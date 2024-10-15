О нас

РФ запросила Азербайджан и Грузию об импорте электроэнергии при авариях

РФ запросила Азербайджан и Грузию об импорте электроэнергии при авариях Россия запросила Азербайджан и Грузию о возможности импортировать электроэнергию в объеме 600 МВт в целом во время аварийных режимов.
Энергетика
15 октября 2024 г. 19:22
РФ запросила Азербайджан и Грузию об импорте электроэнергии при авариях

Россия запросила Азербайджан и Грузию о возможности импортировать электроэнергию в объеме 600 МВт в целом во время аварийных режимов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам член правления "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов... Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе "Системного оператора", обратились бы в две энергосистемы - Грузии и Азербайджана - с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт", - сказала она.

По ее словам, ответы от Грузии и Азербайджана компания пока не получила.

РФ будет стараться обходиться без импорта электроэнергии, но в случае аварийных режимов может обратиться к энергосистемам соседних стран, уточнила Панина.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycana qəza vəziyyətlərində enerji idxalının mümkünlüyü barədə sorğu göndərib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 20:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi