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РФ в январе выполнила сделку ОПЕК+ и компенсацию перепроизводства на 100%

РФ в январе выполнила сделку ОПЕК+ и компенсацию перепроизводства на 100% Россия в январе ровно на 100% выполнила сделку ОПЕК+, включая компенсацию перепроизводства. В феврале страна намерена достичь такого же уровня исполнения.
Энергетика
12 февраля 2025 г. 14:59
РФ в январе выполнила сделку ОПЕК+ и компенсацию перепроизводства на 100%

Россия в январевыполнила сделку ОПЕК+, включая компенсацию перепроизводства, ровно на 100% .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"В январе было ровно 100% исполнения квоты. Не ниже и не выше. Мы всегда исполняем 100%", - сказал он и добавил, что в феврале также будет достигнут 100% уровень исполнения.

Отмечается, что Россия превышала уровень добычи, согласованный в рамках договоренностей ОПЕК+ несколько месяцев подряд.

Согласно графику, который Россия представила в секретариат ОПЕК+, компенсация сокращения добычи будет идти в октябре - ноябре 2024 года и с марта по сентябрь 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya yanvarda “OPEC+” sazişini və təkrar istehsal kompensasiyasını 100 % yerinə yetirib

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