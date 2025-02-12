РФ в январе выполнила сделку ОПЕК+ и компенсацию перепроизводства на 100%

Россия в январе ровно на 100% выполнила сделку ОПЕК+, включая компенсацию перепроизводства. В феврале страна намерена достичь такого же уровня исполнения.

Россия в январевыполнила сделку ОПЕК+, включая компенсацию перепроизводства, ровно на 100% .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"В январе было ровно 100% исполнения квоты. Не ниже и не выше. Мы всегда исполняем 100%", - сказал он и добавил, что в феврале также будет достигнут 100% уровень исполнения.

Отмечается, что Россия превышала уровень добычи, согласованный в рамках договоренностей ОПЕК+ несколько месяцев подряд.

Согласно графику, который Россия представила в секретариат ОПЕК+, компенсация сокращения добычи будет идти в октябре - ноябре 2024 года и с марта по сентябрь 2025 года.